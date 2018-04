CORREÇÃO-(OFICIAL)-Piloto morre durante voo entre Bélgica e EUA

O voo 61 da Continental que decolou de Bruxelas pousou no aeroporto internacional Newark Liberty, de acordo com o site da Continental na Internet.

"O capitão do voo 61 da Continental, que estava na rota de Bruxelas para Newark, morreu durante o voo, aparentemente de causas naturais", disse a Continental em comunicado.

"A tripulação do avião incluía um outro piloto que tomou o lugar do piloto morto. O voo continuou com segurança com dois pilotos no controle", acrescentou a companhia aérea.

O avião era um Boeing 777 com 247 passageiros a bordo.

O piloto, de 60 anos, morava em Newark e trabalhava para a Continental há 32 anos, informou a empresa. A Continental tem um voo diário entre Bruxelas e Newark.

