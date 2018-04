Cresce o número ataques em Bagdá com bombas feitas no Irã--EUA Ataques com bombas fabricadas no Irã em uma importante parte de Bagdá aumentaram em janeiro para o maior nível em um ano, informou o comando militar dos Estados Unidos neste domingo. Washington acusou Teerã de fornecer armas sofisticadas a milícias xiitas no Iraque, incluindo bombas colocadas em estradas capazes de penetrar em veículos blindados, a fim de afetar tropas norte-americanas. Teerã nega a acusação. O comando militar informou que foram realizados 12 ataques com este tipo de explosivo contra forças dos EUA no mês passado em uma área que abrange o norte e o leste de Bagdá, incluindo a favela de Sadr City, bastião da milícia Mehdi Army, do clérigo Moqtada al-Sadr. Em um comunicado, os militares norte-americanos relataram que este foi o mais alto número em um ano na área, mas não forneceram detalhes sobre vítimas que os ataques causaram. Os EUA também acusam o Irã de treinar milícias iraquianas. Muitos dos militantes treinados em solo iraniano são considerados membros renegados do Exército de Sadr. Sadr ordenou um cessar-fogo de seis meses que acaba no fim de fevereiro para que, com o tempo, reorganize sua milícia.