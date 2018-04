Cumpram as regras, dizem EUA a Irã e Coreia do Norte

WASHINGTON - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, afirmou hoje que "todas as opções estão sobre a mesa" em relação aos programas nucleares do Irã e da Coreia do Norte, em entrevista coletiva para apresentar a nova estratégia nuclear americana.

Ao lado da secretária de Estado americana, Hillary Clinton, Gates afirmou que a nova estratégia, que busca adaptar os arsenais atômicos dos EUA às ameaças provenientes dos grupos terroristas e de regimes hostis, envia uma mensagem ao Irã e à Coreia do Norte para que "cumpram as regras".

Hillary disse que os EUA seguirão buscando um papel estabilizador com seus aliados. "O papel dissuasivo do arsenal nuclear americano tem contribuído há muito tempo para a não-proliferação e garante a segurança de nossos aliados da Otan e do pacífico", disse Hillary. "As novas medidas nos permitem manter este papel".

Escudo antimísseis

A secretária de Estado ainda descartou que haja um vínculo entre o novo tratado de redução do arsenal nuclear (Start) com a Rússia e novos projetos de escudos antimísseis americanos na Europa. "Não há relação", disse.

Mais cedo, o chanceler russo, Sergei Lavrov, havia afirmado que a Rússia poderia desistir do Start caso Washington fosse muito longe no projeto de um novo escudo antimísseis.

Com informações da Efe