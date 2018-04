Cúpula de Clinton é mais popular que a de Davos, diz pesquisa A reunião de cúpula filantrópica do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi o evento mais popular para presidentes de empresas em 2009, com o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, despencando do topo para o quarto lugar, indicou uma pesquisa na segunda-feira.