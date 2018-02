Dalai-lama chega a Casa Branca para encontro com Obama

O dalai-lama, líder espiritual dos budistas tibetanos, chegou à Casa Branca para um encontro com o presidente americano, Barack Obama.

O religioso, apontado pela China como líder do movimento separatista tibetano, foi recebido na ala oeste da Casa Branca, e não no Salão Oval, o que denotaria o caráter oficial do encontro. O gabinete de Obama irá divulgar uma foto do encontro.

Autoridades chinesas advertiram os EUA no início do mês e pediram à Casa Branca que cancelasse a reunião com o líder espiritual tibetano. A China acusa o dalai-lama de lutar pela independência do Tibete.

Em 2007, o ex-presidente George W. Bush recebeu o líder budista publicamente e a ele a Medalha de Honra do Congresso, exasperando os chineses.

Com informações da Associated Press