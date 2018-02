Decisão de renúncia de Hagel foi tomada junto com Obama, diz Casa Branca

"A decisão que foi anunciada hoje é resultado de conversas que o presidente e o secretário têm tido por mais de um mês agora. E no contexto dessas conversas, os dois chegaram juntos à conclusão de que uma nova liderança deve assumir o Pentágono... pelos dois últimos anos do mandato do presidente", disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest.

"Eu lhes direi que o secretário Hagel sai com um forte histórico no Departamento de Defesa", acrescentou.

Hagel pediu demissão nesta segunda-feira, a primeira grande alteração no gabinete de Obama desde a dura derrota sofrida pelos democratas nas eleições legislativas de três semanas atrás.

(Reportagem de Will Dunham)