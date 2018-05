Declarações de Obama enfurecem os paquistaneses

Funcionários do governo paquistanês nesta sexta-feira, 3, chamaram de "irresponsável" o pré-candidato democrata à presidência dos Estados unidos, Barack Obama, por ter dito que, se eleito, poderá ordenar ataques unilaterais contra a organização terrorista Al-Qaeda dentro de território paquistanês. Centenas de populares, enfurecidos, queimaram bandeiras dos EUA na capital paquistanesa nesta sexta. Os comentários de Obama aumentaram ainda mais a polêmica entre os EUA e o Paquistão, que surgiu quando funcionários da atual administração Bush disseram que considerariam ataques à Al-Qaeda no Paquistão, se fossem recomendados por informações de inteligência. As declarações foram feitas na semana passada. Ainda nesta semana, um parlamentar republicano do Colorado, Tom Tancredo, disse que a melhor maneira que ele pensaria para deter um ataque nuclear aos EUA seria a ameaça de bombardeio dos lugares santos do Islã, as cidades de Meca e Medina, na Arábia Saudita.