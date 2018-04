Democratas conquistam maioria absoluta no Senado dos EUA

O Partido Democrata passará a contar com uma maioria absoluta de 60 cadeiras no Senado dos Estados Unidos depois que nesta terça-feira, 30, após oito meses de batalhas legais, foi concluída a última disputa eleitoral pendente das eleições de novembro passado. O republicano Norm Coleman admitiu nesta terça, em coletiva de imprensa na cidade de Saint Paul, sua derrota contra o democrata Al Franken na disputa por uma cadeira pelo estado de Minnesota.

A iniciativa de Coleman aconteceu depois que nesta terça a Suprema Corte do estado emitiu uma sentença dando razão a Franken. Ao admitir derrota, Coleman indicou que não apelará perante a Suprema Corte dos Estados Unidos da decisão, o último recurso legal que ainda caberia. Coleman, que buscava renovar seu cargo como senador republicano por Minnesota, e Franken, um famoso humorista, disputavam a cadeira depois que as eleições gerais de novembro deram a vitória por poucos votos ao candidato democrata, o que gerou uma série de recontagens.

O democrata ficou na frente do adversário por 312 votos, de um total de pouco mais de 2,8 milhões que foram emitidos nas urnas ao longo das eleições de novembro de 2008. Com a vitória definitiva de Franken, que jurará cargo na próxima semana, os democratas contam agora com 60 das 100 cadeiras no Senado americano, incluindo dois independentes - Joe Lieberman e Bernie Sanders - que se alinham com eles nas votações.

Desse modo, os democratas conseguem a chamada supermaioria, a quantidade de votos necessária para superar qualquer tentativa de veto ou de imposição de moções dilatórias pela oposição nos processos para aprovar leis. Depois que Coleman declarou a vitória de Franken, o presidente dos EUA, Barack Obama, divulgou um comunicado expressando sua vontade de "colaborar com o senador eleito para firmar uma nova base para o crescimento e a prosperidade."