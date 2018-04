Democratas consideram revisar projeto para aprovar reforma

Associated Press,

O presidente dos EUA, Barack Obama, e seus aliados no Congresso disseram na quarta-feira, 20, que devem tentar retomar espaço para realizar a reforma no sistema de saúde apesar da derrota dos democratas por um lugar no Senado.

Veja também:

Reforma não deve passar sem alterações, diz Nancy Pelosi

Análise: Altas expectativas prejudicaram democrata

Economia: Recuperação não é consenso

Entrevista: Crescimento será menor, diz Nobel

Patrícia Campos Mello: Do messiânico ao prosaico

Especial: Dez momentos do primeiro ano

Artigo: Falta ação concreta a Obama

Um projeto simples e menos ambicioso surgiu como alternativa com a vitória do senador republicano Scott Brown para o lugar do finado Ted Kennedy, o que foi crucial para que os democratas perdessem um dos 60 votos mínimos para fazer passar por aprovação a principal prioridade doméstica de Obama.

Segundo os democratas, nenhuma decisão foi tomada, mas o novo projeto já considerado. Limitar a possibilidade das companhias de seguro de se negar a cobrir os planos de saúde de pessoas com problemas medicinais, permitir que jovens estejam inclusos nos contratos de seus pais, ajudar pequenos negócios e pessoas de baixa renda a pagar por planos melhores e outras medidas, porém ainda devem estar inclusas na reforma.

Segundo o presidente, o resultado da votação no Senado não minará seu interesse em passar a reforma. "Eu poderia ter dito que faríamos apenas o que é seguro, que faríamos apenas o que não seria controverso", disse Obama em entrevista ao canal ABC. "O problema é que as coisas que não são controversas acabam sendo as coisas que não resolverão o problema", completou.

Obama pediu aos democratas que tentem forçar a reforma a passar no Senado, mas que revisem o que ele chamou de "os elementos no quais as pessoas concordam".

Os democratas estão trabalhando para descobrir a maneira mais fácil e rápida de aprovar a reforma de Obama. Os líderes do partido disseram que estão se aproximando de liberais e moderados para conseguir apoio ao projeto, mas a reação inicial não dos republicanos não foi positiva.