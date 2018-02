Democratas pressionam superdelegados para decidir indicação

Na esperança de terminar a luta pela indicação presidencial democrata, os líderes do partido intensificam seus esforços para pressionar os superdelegados que ainda não declararam seu apoio a Hillary Clinton ou Barack Obama para tornarem pública suas escolhas na próxima semana. Veja também: Diante de críticas, Obama diz considerar visita ao Iraque Ricky Martin apóia Hillary como candidata presidencial Obama espera obter indicação democrata na próxima semana Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos Em entrevista a uma rádio de São Francisco nesta quinta-feira, 29, o senador por Nevada Harry Reid, um dos líderes da legenda, disse que havia falado com a presidenta Nancy Pelosi mais cedo, e que tinham concordado em tomar algumas medidas para evitar que a disputa se estenda até a convenção democrata em agosto. Os comentários de Reid aparecem após Nancy dizer que ela poderá interferir na corrida pela indicação caso ela não termine até o fim de junho. Tanto Nancy quanto Reid haviam permanecido neutros na disputa. Mas, com as últimas etapas do processo de primárias marcadas para terça-feira, os dois altos líderes do partido Democrata estão exercendo sua influência diante dos quase 200 membros do Congresso e elite da legenda. Oficiais do partido indicaram que os dois democratas vêm pressionando os superdelegados para uma resolução. Na Califórnia, Reid também afirmou que a indicação poderá será anunciada na quarta-feira. Ele revelou que um número suficiente de superdelegados está se preparando para declarar apoio a Obama após o fim do pleito de terça. Flórida e Michigan Tanto Reid quanto Nancy disseram que aceitarão que os delegados de Michigan e Flórida tenham voz na convenção de agosto. Antes, os líderes congressistas haviam dito que a disputa pela indicação seria boa para o partido, trazendo atenção às campanhas e envolvendo novos eleitores. Agora, porém, as opiniões mudaram. "Não podemos levar essa luta para a convenção", destaca Nancy.