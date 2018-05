Desabamento interrompe resgate de mineiros nos EUA As equipes de resgate que tentavam chegar a seis mineiros presos em Utah há mais de dez dias suspenderam nesta sexta-feira a escavação de um túnel depois do desabamento que matou três pessoas e deixou outras seis feridas. "Suspendemos indefinidamente o trabalho subterrâneo de resgate", disse Richard Stickler, presidente da Administração de Segurança e Saúde nas Minas, do governo federal dos Estados Unidos. Ele disse que as equipes vão continuar a cavar buracos desde o alto da montanha na tentativa de encontrar os mineiros, dos quais não se tem notícias desde o dia 6 de agosto. Um dos mortos e um dos feridos no desabamento, na noite de quinta-feira, era funcionário do governo federal, segundo Stickler. "Ontem passamos da tragédia à catástrofe", afirmou o governador de Utah, Jon Huntsman, diante da mina. Ele pediu que sejam tomadas providências para que a mineração fique mais segura, tanto em Utah como nos EUA. (Reportagem de James Nelson, texto de Mary Milliken)