Desabamento mata 3 homens do resgate de mineradores nos EUA Três funcionários das equipes de resgate que procuram seis mineradores presos em uma mina em Utah desde a semana passada morreram durante uma escavação, disseram autoridades. Além disso, outros seis funcionários do resgate ficaram feridos, informou na quinta-feira Tammy Kikuchi, porta-voz do Departamento de Recursos Naturais de Utah. O desabamento na mina Crandall Canyon, em Huntington, aconteceu por volta das 18h35 (21h35 de Brasília) e foi classificado como uma erupção de pedras e carvão por aumento de pressão após a retirada de pedras ao redor da região do acidente. A Administração federal de Mineração e Administração de Saúde disse que todos os funcionários do resgate foram retirados e localizados. Não há sinais dos seis mineradores presos desde 6 de agosto. Robert Murray, um dos donos da Crandall Canyon Mine, disse na quinta-feira que a cavidade encontrada pelo terceiro buraco cavado tem oxigênio suficiente para manter vida por tempo indeterminado e que suas equipes manterão os esforços para fazer contato com os desaparecidos. Equipes de resgate estavam se preparando para cavar um quarto buraco na mina na quinta-feira. O trabalho em um túnel que poderia retirá-los está caminhando lentamente por causa da atividade sísmica. Ainda não se sabe o que causou o desabamento da mina. Murray disse que foi desencadeado por um tremor de terra, mas geólogos discordam.