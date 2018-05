Dez morrem em tempestades, tornados e inundações no Arkansas, nos EUA

WASHINGTON - Ao menos dez pessoas morreram por causa de fortes tempestades, tornados e inundações no Arkansas, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 26. Um alerta também foi emitido pelo Departamento de Gestão de Emergências americano para vários outros Estados do centro do país.

No condado de Faulkner foram registradas quatro mortes. Outras duas aconteceram em Madison e mais duas, em Pulaski. O condado de Perry e o de Washington tiveram uma vítima cada.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre possíveis tempestades rigorosas no sul do Arkansas, no extremo noroeste da Louisiana, no sudeste de Oklahoma e no nordeste do Texas. Há avisos de tornado para todos esses Estados e também para o sudeste de Illinois; o oeste de Kentucky; o sudeste do Missouri; o noroeste do Mississipi; e o oeste do Tennessee.

Os temporais causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, danos em imóveis e fechamento de estradas. Várias pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas. Aeroportos, aviões e veículos foram destruídos.