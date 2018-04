Diplomata do Catar que disparou alarme terrorista vai embora dos EUA

Efe

WASHINGTON- O diplomata do Catar que disparou o alarme terrorista em um avião comercial americano ao tentar acender um cigarro no banheiro, será realocado e deixará os Estados Unidos, informaram nesta sexta-feira, 9, fontes oficiais.

O porta-voz do Departamento de Estado, Philip Crowyley, disse que as autoridades catarianas "decidiram realocar o diplomata e ele deixará o país dentro de pouco tempo".

Mohammed al-Modadi, de 27 anos, terceiro secretário e vice-cônsul na representação catariana nos EUA, foi libertado sem acusações na quarta-feira, depois do incidente que aconteceu em um voo da United Airlines no qual viajava de Washington para Denver com 157 passageiros.

Fontes oficiais de segurança informaram que o incidente foi um mal-entendido, depois que as aeromoças do avião viram sair fumaça de um banheiro da aeronave, e ao ser perguntado, Modadi respondeu, de maneira jocosa: "Estou amarrando meus sapatos".

Sua resposta fez disparar os alarmes, depois que em 2001 o americano Richard Reid tentou explodir um avião de passageiros detonando explosivos escondidos em seus sapatos, e o avião teve que pousar na base Buckley da Força Aérea dos Estados Unidos, escoltado por dois aviões militares.