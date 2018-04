Disputa democrata esquenta antes da votação da 'superterça' Os democratas Hillary Clinton e Barack Obama estão praticamente empatados dois dias antes do maior conjunto de primárias eleitorais até agora, enquanto John McCain luta para conquistar a candidatura republicana à Casa Branca. Com 24 Estados promovendo na terça-feira eleições para a indicação dos candidatos, estes passaram o domingo participando de "talk shows" na televisão e fazendo campanha em todo o país, enquanto as pesquisas indicam que as duas corridas estão seguindo rumos opostos. Na corrida democrata, Hillary tinha vantagem nítida até algumas semanas, mas agora a diferença entre ela e Obama se reduziu a um empate técnico, segundo pesquisas nacionais recentes. De acordo com pesquisa Reuters/C-Span/Zogby divulgada no domingo, Obama apresenta ligeira vantagem na Califórnia e está virtualmente empatado com Hillary em Nova Jersey e Missouri, três Estados que vão votar na "superterça". Enquanto os dois interessados na candidatura presidencial democrata disputam o maior número de delegados, necessário para serem indicados, cada um também argumenta que é o candidato mais elegível para enfrentar McCain na eleição de novembro. "Já repassei esses ataques republicanos inúmeras vezes, e acredito ter provado que, para a consternação dos republicanos, não apenas consigo sobreviver, como crescer", disse Hillary no programa "This Week", da televisão ABC. Senadora por Nova York e um dos maiores alvos dos conservadores durante a presidência de seu marido, Bill Clinton, a candidata democrata disse que seu histórico é amplamente conhecido e que já fez frente a ataques acirrados, enquanto Obama, senador do Illinois que cumpre seu primeiro mandato, ainda é uma incógnita. "Acho que posso conseguir alguns votos que a senadora Clinton não conseguirá", disse Obama ao programa "Face the Nation", da CBS. Se eleito, ele será o primeiro presidente negro dos EUA. Enquanto isso, McCain, também no "Face the Nation", comentou: "Fico satisfeito por receber tanta atenção dos indicados --ou dos dois que disputam a indicação democrata". Mesmo mobilizando metade dos delegados à convenção nacional democrata e mais de 40 por cento dos republicanos, é possível que nenhum candidato consiga garantir sua indicação na terça-feira, mas uma votação grande em todos os Estados pode ajudar muito nesse sentido. O senador John McCain lidera por 2 a 1, de acordo com uma nova pesquisa Washington Post-ABC. A pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby atribuiu a ele liderança de mais de 10 por cento em Nova York, Nova Jersey e Missouri, mas aponta que ele perde por margem estreita para Mitt Romney, ex-governador do Massachusetts, na Califórnia, o prêmio maior da "superterça". Romney mencionou esse fato e o grande comparecimento de eleitores no Maine, no sábado, que lhe deu a vitória nesse Estado, como prova de que os conservadores estariam revendo seu apoio a McCain. Mas este apontou vários conservadores republicanos de destaque que o estão apoiando. Um dos problemas que Romney vai enfrentar na superterça é que ele compete pelo voto conservador com o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee. Este declarou que Romney deveria reconhecê-lo como o verdadeiro conservador e abandonar a disputa.