Divulgadas fotos aéreas do ataque às torres gêmeas em Nova York

As imagens, feitas em um helicóptero pelo policial Greg Semendinger, mostram as torres gêmeas em chamas, em meio a enormes nuvens de poeira, entulho e fumaça que cobriram o centro de Manhattan no dia do atentado.

As 13 fotos estavam entre milhares de imagens que a ABC News solicitou sob a Lei da Liberdade de Informação. Elas estavam em poder do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que investigou o desabamento das torres, segundo Gale Porter, porta-voz da agência.

Quase 3.000 pessoas morreram no ataque contra as torres, que usou aviões comerciais sequestrados. No mesmo dia, outro avião foi atirado contra o Pentágono, em Washington, e uma quarta aeronave caiu no interior da Pensilvânia.

As fotos aéreas já haviam sido parcialmente divulgadas no passado, mas agora ficarão publicamente disponíveis para pesquisadores.

"Com estas imagens, passa-se de uma fatia específica de informação para um contexto muito maior", disse Jan Ramírez, curador-chefe do Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro.

(Reportagem de Basil Katz)