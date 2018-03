Documento diz que EUA retiraram armas nucleares da Grã-Bretanha Os Estados Unidos retiraram as últimas armas nucleares da Grã-Bretanha depois de mais de meio século, informou um órgão de inspeção na quinta-feira. Os grupos anti-nucleares aprovaram o aparente fim de uma era, trazido mais pelas mudanças na política internacional e das guerras do que pelos protestos propriamente ditos. A Federação dos Cientistas Norte-Americanos, que estuda o arsenal norte-americano, publicou um relatório que mostra que Washington retirou as últimas bombas atômicas da base da Força Aérea Britânica em Lakenheath, onde estavam desde 1954. A retirada ainda não foi anunciada oficialmente, mas foi confirmada por várias fontes, segundo escreveu o autor do relatório, o especialista em armas nucleares Hans Kristensen. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha recusou-se a comentar o assunto. Já uma porta-voz da Força Aérea norte-americana que estava na base britânica disse que a política de Washington é não comentar sobre a localização de armas nucleares. Caso seja verdade, a retirada significa que as bombas nucleares norte-americanas na Europa são mantidas em apenas seis bases --principalmente em Incirlik, na Turquia, e Aviano, na Itália, mas também na Bélgica, Alemanha e Holanda, escreveu Kristensen. As bombas para ser lançadas de aviões hoje são parte bem menos significativa do arsenal nuclear norte-americano. Elas foram substituídas principalmente por ogivas atadas a mísseis. As armas nucleares dos Estados Unidos fizeram com que Lakenheath, no sudeste da Inglaterra, fosse frequente alvo de protestos cujo ápice foi nos anos 1980, quando os europeus temiam uma guerra nuclear entre o Ocidente e a União Soviética. "A notícia de que essas bombas foram retiradas de Lakenheath é muito bem-vinda", disse Kate Hudson, chefe da Campanha pelo Desarmamento Nuclear. "Gostaríamos de uma confirmação oficial, vinda do governo, porque acredito que uma admissão aberta encorajaria o desarmamento futuro." No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham mais de 7 mil armas nucleares na Europa. A maioria foi retirada de lá no começo dos anos 1990 e, hoje, Kristensen estima que sejam menos de 240. Hudson, porém, afirma que isso não afetará a sua campanha, já que a Grã-Bretanha tem suas próprias armas nucleares. O relatório está disponível na Internet, no endereço http://www.fas.org/blog/ssp/