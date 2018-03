Dois aviões da Marinha dos EUA se chocam durante manobras

Um caça F-5 Tiger e um Hornet F/A-18 da Marinha dos Estados Unidos se chocaram nesta sexta-feira, 13, durante manobras de treinamento sobre o deserto do estado de Nevada, e um dos pilotos está desaparecido, informou a rede CNN. Dois pilotos do F-5 utilizaram o sistema de ejeção do aparelho e foram recolhidos por grupos de resgate. Ainda não se sabe o que ocorreu com o piloto do Hornet. O acidente ocorreu cerca de 80 quilômetros ao leste da Estação Aeronaval, e por enquanto não se sabem suas causas, indicou a cadeia americana, citando fontes oficiais.