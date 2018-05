Dono de mina que desabou nos EUA minimiza ruído O proprietário de uma mina que havia aventado a hipótese de encontrar com vida seis mineiros desaparecidos em Utah, após serem ouvidos ruídos subterrâneos, minimizou na quinta-feira a importância desses barulhos. Mas Robert Murray, um dos proprietários da mina Crandall Canyon, disse que uma cavidade encontrada por uma terceira perfuração tem oxigênio suficiente para sustentar vidas indefinidamente, e que suas equipes vão manter as tentativas de fazer contato com os mineiros soterrados. Murray havia anunciado na noite de quarta-feira um "sinal de esperança": um equipamento colocado no terceiro buraco havia detectado uma série de ruídos. Os mineiros estão presos no local desde 6 de agosto. Na manhã de quinta-feira, porém, Murray foi mais comedido. "Esses sons podem ter sido qualquer coisa, dissemos isso desde o começo", afirmou ele, acrescentando que os delicados microfones usados captaram sons de água, animais e até de passos na superfície. As equipes de resgate se preparam para abrir um quarto buraco na direção da mina. Enquanto isso, os trabalhos em um túnel que poderia afinal chegar aos mineiros presos prosseguem lentamente, devido à atividade sísmica. Ainda não se sabe a causa do desabamento da mina. Murray disse que houve um terremoto, algo de que geólogos discordam. (Por Dan Whitcomb)