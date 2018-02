Economia dos EUA não está tão robusta quanto precisaria--Busch O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou nesta sexta-feira que os mais recentes dados de emprego do governo mostraram que a economia não está tão robusta quando precisaria ser. "Isso é um sinal de que esta economia não está tão robusta quanto qualquer um de nós gostaria que estivesse", disse o presidente norte-americano em discurso depois de visitar uma companhia de tecnologia. Mas o líder norte-americano afirmou que um pacote de estímulo econômico ajudará a população do país a lidar com os crescentes aumentos nos preços da energia e dos alimentos. (Por Thomas Ferraro)