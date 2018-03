Economia dos EUA precisa de meses para se recuperar, diz Paulson A economia dos Estados Unidos vai precisar de meses para se recuperar da recessão causada pela crise das hipotecas, pela turbulência nos mercados financeiros e pelo alto preço da energia, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Henry Paulson, no domingo. Paulson afirmou no programa "Face the Nation", do canal de TV CBS, que está otimista quanto à aprovação pelo Congresso do pedido da administração do presidente norte-americano, George W. Bush, para emprestar dinheiro aos gigantes da hipoteca Fannie Mae e Freddie Mac . "Estamos passando por uma época desafiadora em relação à economia", disse Paulson. "Teremos um crescimento lento por uns tempos... Acho que levará meses para conseguirmos superar este período." Segundo Paulson, o rápido restabelecimento do mercado imobiliário norte-americano é fator-chave para a recuperação da economia. Para isso, é essencial que o Congresso aprove o plano de ajuda à Fannie Mae e a Freddie Mac. Paulson de diz "bastante otimista" quanto à obtenção "do que precisamos do Congresso". (Reportagem de Randall Mikkelsen)