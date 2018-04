Eleitores republicanos estão mais animados para votar, diz pesquisa

WASHINGTON- Há uma semana das eleições legislativas dos Estados Unidos, uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 26, mostra que os eleitores republicanos estão se mobilizando para ir às urnas em uma tentativa de derrotar o governo democrata de Barack Obama. As informações são da agência de notícias AFP.

Segundo estudo realizado para o jornal popular USA Today, 63% dos eleitores ou afiliados do Partido Republicano se diz mais entusiasmado do que o habitual com a ideia de ir votar, enquanto nos eleitores democratas esse índice não ultrapassa os 37%. A pesquisa tem margem de erro de 4%, e confirma a tese da imprensa americana de que existe uma grande mobilização dos republicanos.

A diferença de 26 pontos é a mais importante desde que a empresa Gallup começou a monitorar o assunto em 1994, ano em que os republicanos venceram o rival por nove pontos, em uma eleição histórica na qual conquistaram a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes.

Os democratas defendem que o apoio que recebem continua alto e que seus esforços para conquistar eleitores resultarão em eleições equilibradas.

Segundo especialistas, os republicanos têm grande chance de conseguir as 39 cadeiras de que precisam para obter maioria na Câmara dos Representantes, mas é mais difícil que conquistem as dez necessárias para dominar o Senado.

Alcançando a maioria em umas das câmaras, os republicanos controlariam a agenda legislativa de Washington, conquistando um novo poder sobre a administração Obama.