Em clima de ceticismo, Bush abre cúpula de paz no Oriente Médio O presidente norte-americano, George W. Bush, abre nesta terça-feira uma conferência de paz entre israelenses e palestinos, tentando atingir em seus últimos 14 meses de mandato um objetivo que frustra líderes dos Estados Unidos há décadas. Adotando uma abordagem de envolvimento direto parecida com a de seu antecessor, Bill Clinton, Bush recebe a mais ambiciosa rodada de diplomacia internacional envolvendo o Oriente Médio em sete anos. O diálogo visa a retomar um paralisado processo de paz para a criação de um Estado palestino, mas a falta de confiança e a violência diária entre os dois lados provocam ceticismo quanto a grandes avanços. Na expectativa de salvar um legado de política externa dominado pela guerra do Iraque, Bush falará na reunião de um dia em Annapolis, no Estado de Maryland, onde também estarão representantes de mais de 40 países, incluindo Arábia Saudita, Síria e outras potências árabes. O Brasil também participa do encontro. "Estamos juntos nesta semana porque compartilhamos de um objetivo comum -- dois Estados democráticos, Israel e Palestina, convivendo lado a lado em paz e segurança", disse Bush durante um jantar para os participantes, na véspera da conferência perto de Washington. "Atingir este objetivo requer concessões difíceis."