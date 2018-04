Em teste inédito, EUA interceptam dois mísseis no espaço Os militares dos Estados Unidos destruíram na noite de terça-feira dois mísseis balísticos de curto alcance mais de 160 quilômetros acima do oceano Pacífico. Foi o primeiro teste simultâneo desse tipo no espaço. Em 12 tentativas anteriores, o sistema ar-espaço Aegis, da Lockheed Martin, havia interceptado 9 mísseis, segundo a Agência de Defesa de Mísseis (MDA) do Pentágono. "Consideramos como uma abordagem simultânea", disse Richard Lehner, porta-voz da agência, na quarta-feira. "Isso significa que ambos os alvos estavam em vôo na mesma hora, embora não tenham sido interceptados precisamente no mesmo momento." O sistema Aegis é parte do multibilionário projeto do escudo antimísseis destinado a proteger os EUA de potenciais inimigos como Coréia do Norte e Irã. A MDA disse que esses mísseis foram o 32o e 33o destruídos por colisão desde 2001, mas não especificou em quantas tentativas. Lehner disse que o exercício foi "muito realista do ponto de vista operacional", em parte porque um inimigo provavelmente atacaria com mais de um míssil de cada vez. Além disso, a tripulação do cruzador Lake Erie, onde estava instalado o Aegis, não sabia de antemão quando os alvos seriam disparados, embora tivessem sido postos em alerta. Ainda na terça-feira, negociadores da Câmara e do Senado aprovaram 8,7 bilhões de dólares para programas de defesa no ano fiscal de 2008, que começou em 1o de outubro. Os parlamentares retiraram 185 milhões de dólares do pedido enviado pelo governo, mas acrescentaram 75 milhões para o programa Aegis. (Por Jim Wolf, Edição em português 5511 56447738))