Embaixada dos EUA na Venezuela diz que recebeu ameaça de bomba A embaixada norte-americana na Venezuela recebeu ameaça de um ataque a bomba nesta quinta-feira, informou uma porta-voz. Apesar da ameaça, as instalações principais da embaixada ficaram abertas, e somente o estacionamento foi fechado. "Alguém ligou e disse que havia algo no estacionamento. Estamos checando os carros que estão lá", disse a porta-voz Robin Holzhauer. "As pessoas não podem entrar pelo estacionamento, mas a embaixada está aberta", acrescentou. Holzhauer afirmou que uma equipe antibomba da Venezuela estava ajudando a vasculhar os veículos. As tensões diplomáticas entre os governos de George W. Bush e Hugo Chávez seguem altas. Washington e Caracas trocam farpas frequentemente, mas a Venezuela continua sendo o maior fornecedor de petróleo aos EUA. (Reportagem de Brian Ellsworth)