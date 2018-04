Emissões de carbono nos EUA devem crescer até 2011, diz agência

As emissões desse gás do efeito estufa nos EUA devem crescer 1,5 por cento neste ano, chegando a 5,53 bilhões de toneladas, e mais 1,7 por cento em 2011, disse a Administração de Informação da Energia em seu relatório mensal sobre as perspectivas de curto prazo no setor.

As emissões de CO2, que representam 80 por cento do total de gases do efeito estufa emitidos pelos EUA, devem acompanhar aumentos na queima de carvão nas usinas termoelétricas e uma ligeira elevação na demanda por combustível para o transporte.

"Isso significa que a meta dos EUA será mais desafiadora", disse Kevin Book, analista da empresa ClearView Energy Partners LLC, em Washington. "Todo mundo espera que a demanda por combustíveis fósseis do transporte irá acabar se estabilizando, mas a demanda por eletricidade só sobe, mesmo com os ganhos de eficiência (energética)", acrescentou.

O presidente Barack Obama prometeu em dezembro na conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em Copenhague que seu país irá reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 17 por cento até 2020, em comparação aos níveis de 2005. A recessão fazia a promessa de Obama parecer factível.

As emissões norte-americanas de CO2 caíram 6,1 por cento em 2009, chegando a 5,45 bilhões de toneladas, refletindo a redução do trânsito de veículos e da demanda energética por causa da recessão, segundo a Administração. Isso significava um índice 8,9 por cento inferior aos 5,98 bilhões de toneladas de 2005.

Mas a esperada recuperação econômica deve elevar a demanda industrial por eletricidade em 2,2 por cento em 2010 e 2,5 por cento em 2011, segundo a Administração. A queima de carvão, que emite mais dióxido de carbono do que qualquer outro combustível fóssil, provoca cerca de metade da eletricidade consumida nos Estados Unidos.

(Reportagem de Timothy Gardner)