Enchentes deixam 38 mil desabrigados nos EUA

Agência Estado e Associated Press,

Cerca de 38 mil habitantes de 26 cidades e comunidades no Estado de Iowa (meio oeste dos Estados Unidos) foram retiradas nesta segunda-feira, 16, das suas casas pelo Centro de Operações de Emergência de Iowa, informou o funcionário Kevin Baskins, após o transbordamento do rio Iowa, afluente do Mississippi. Veja também: Após chuvas, rio Mississippi deve ter maior cheia em 15 anos O Estado de Iowa é atingido por enchentes desde a semana passada. Nesta segunda, mais duas mortes foram comunicadas, elevando o total de mortos pelas enchentes em Iowa para cinco. A Casa Branca informou que o presidente dos EUA, George W. Bush, deverá visitar a região atingida pelas enchentes nos próximos dias.