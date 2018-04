Engenheiro é indiciado nos EUA por passar segredos à China Um ex-engenheiro da Boeing foi preso na segunda-feira nos Estados Unidos sob a acusação de se apossar de segredos comerciais, relativos a vários programas aeroespaciais, e de transmiti-los à China, segundo o Departamento de Justiça. Em outro caso anunciado pelo Departamento, um ex-funcionário do Departamento de Defesa e duas outras pessoas foram presas na segunda-feira por acusações de espionagem que envolvem a transferência de documentos sigilosos do governo dos EUA para a China. Fontes oficiais disseram que o engenheiro Dongfan "Greg" Chung, nascido na China e naturalizado norte-americano, havia sido contratado em 1973 pela empresa Rockwell International, cuja unidade de defesa e espaço foi adquirida pela Boeing, em 1996. Ele se aposentou em 2002, mas continuou prestando serviços terceirizados até setembro de 2006. As fontes oficiais disseram que ele foi preso sem resistência na sua casa, em Orange, na Califórnia. Chung esteve envolvido inclusive no programa de ônibus espaciais dos EUA. Ele é acusado de ter roubado da Boeing segredos comerciais relativos às naves, ao avião militar cargueiro C-17 e ao foguete Delta IV. A Boeing disse estar colaborando com as investigações. (Reportagem de James Vicini)