ENTREVISTA-'Tortura é terrorismo', diz ex-detento de Guantánamo O jornalista Sami al-Haj, da rede de TV Al Jazeera, regressou para sua casa, no Sudão, na sexta-feira, após ficar mais de seis anos preso na base militar dos Estados Unidos localizada na baía de Guantánamo (Cuba). Haj, em entrevista concedida à Reuters, exigiu que o governo norte-americano respeite os direitos humanos e comparou a tortura ao terrorismo. O ex-detento de Guantánamo e outros homens mantidos ali foram submetidos a todos os tipos de tortura, sendo o pior deles o fato de seus carcereiros insultarem o Islã e profanarem o Alcorão na frente dos prisioneiros, afirmou Haj. "A segurança e os direitos humanos são questões inseparáveis. Não se pode ter uma sem os outros", disse. "Os direitos humanos não servem apenas para os tempos de paz. É preciso respeitá-los sempre, mesmo durante tempos difíceis e durante épocas de guerra", acrescentou. "Minha última mensagem para o governo dos EUA é de que a tortura não conseguirá acabar com o terrorismo -- a tortura é terrorismo." Haj parecia fragilizado, mas visivelmente mais forte do que 12 horas antes, quando chegou acorrentado a bordo de um avião militar dos EUA vindo da base norte-americana, onde ficou 16 meses em greve de fome a fim de protestar contra sua detenção ilegal. Deitado em seu leito hospitalar, o jornalista mal teve forças para cumprimentar o presidente do Sudão, Omar Hassan al-Bashir, e dezenas de ministros e outras pessoas que o receberam. Ao ver Haj, Asim, irmão dele, caiu de exaustão após ter chegado ao fim os anos de campanha dele para libertar o jornalista. Em um momento particularmente emocionante, Haj encontrou-se com seu filho Mohamed, 8, pela primeira vez desde que o menino tinha 1 ano de idade. O cinegrafista foi detido perto da fronteira com o Afeganistão em 2001 e, mais tarde, levado para a duramente criticada base militar dos EUA em Guantánamo. "A mãe dele me enviava fotos regularmente. Mas mesmo que não tivesse visto as fotos, eu o teria reconhecido entre milhares de crianças devido ao meu forte sentimento de paternidade", disse. Haj passará os próximos dias submetendo-se a exames no hospital após ter realizado a greve de fome e após meses durante os quais ficou sendo alimentado a força, duas vezes por dia. Como consequência disso tudo, o jornalista encontra-se hoje fraco e com vários problemas de saúde. "Se Deus quiser, nossa felicidade e nossos festejos estarão completos quando nossos irmãos deixados na prisão de Guantánamo forem libertados", afirmou. Quatro prisioneiros sudaneses continuam na base militar dos EUA.