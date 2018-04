Escola das filhas de Obama é esvaziada após telefonema suspeito

A escola particular esvaziou os edifícios do campus na avenida Wisconsin, no noroeste de Washington, depois da ligação, informou a instituição. As filhas de Obama - Sasha, de 11 anos, e Malia, de 14 anos - são estudantes da Sidwell.

"Depois de uma investigação das autoridades de segurança, ficou determinado que não havia risco. Os estudantes e os funcionários voltaram agora para as aulas", disse a escola em um comunicado em seu site.

A Sidwell Friends, que atende alunos do ensino infantil ao 12o ano, não deu detalhes sobre o telefonema. Duas fontes da segurança afirmaram que tudo foi verificado na escola.

(Reportagem de Ian Simpson e Tabassum Zakaria)