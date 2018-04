Escolhida de Obama para reforma fiscal dos EUA desiste do posto A escolhida do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para cuidar da reforma orçamentária do país desistiu da nomeação, informou a Casa Branca nesta terça-feira. A imprensa do país afirmou que Nancy Killefer tomou a decisão por problemas com impostos. O porta-voz recusou-se a comentar os motivos da desistência. (Por Jeff Mason)