Estrategista de Bush deixa a Casa Branca no final de agosto

O assessor da Casa Branca Karl Rove, considerado por muitos o principal estrategista do governo George W. Bush, anunciou em entrevista publicada nesta segunda-feira, 13, pelo jornal The Wall Street Journal, que deixará o cargo até o final de agosto. Veja também: Karl Rove, "cérebro" de Bush, deixa cargo no fim do mês Rove diz que sua decisão se deve a razões familiares. "Eu acho que é a hora", disse ele ao jornal. "Rove não diz, embora outros digam, que este momento também permite a ele sair em suas próprias condições", diz o artigo do Wall Street Journal, assinado por Paul A. Gigot. No mês passado, o Senado dos Estados Unidos expediu uma convocação para que ele deponha como parte de uma investigação sobre a demissão de oito promotores federais, mas Bush ordenou a ele que não se apresentasse, lançando mão de poderes do Executivo. Rove também foi alvo de investigação, em conexão com a exposição da agente da CIA, Valerie Plame, embora os promotores tenham decidido não acusá-lo formalmente. Mentor político Rove é um importante conselheiro político do presidente americano, com quem trabalha há mais de uma década - desde que o político texano anunciou sua intenção de concorrer ao governo de seu Estado, em 1993. Como principal estrategista de Bush, ele é visto como uma figura-chave nas vitórias eleitorais dos republicanos em duas eleições presidenciais e para o Congresso. A saída de Rove, conhecido como "o arquiteto" devido à sua capacidade de organizar campanhas, é a mais recente perda da equipe de Bush nos últimos meses. Segundo a Reuters, os democratas afirmam que a intenção das demissões pode ter sido influenciar investigações de legisladores republicanos ou democratas. Bush e o secretário da Justiça, Alberto Gonzales, que aprovou as demissões, dizem que elas foram justificadas, mas mal conduzidas. O jornal disse que Rove pensou em deixar o cargo no ano passado, mas adiou a saída depois que os democratas assumiram o controle do Congresso. Segundo o Wall Street Journal, Rove pretende voltar ao Texas, onde ele e a mulher têm uma casa em Ingram e um filho estudando em San Antonio. Rove sempre foi uma figura polêmica e enfrentou acusações de táticas baixas contra os opositores, do Partido Democrata, desde sua adolescência. "Obviamente é uma grande perda para nós", disse a vice-assessora de imprensa da Casa Branca Dana Perino, de acordo com o site do Wall Street Journal.