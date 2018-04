Estudante é ferido na Universidade de Arkansas nos EUA

Uma bala feriu um estudante na quarta-feira, 27, em uma calçada da Universidade de Arkansas, em Little Rock, Estados Unidos. O incidente foi classificado pela polícia como isolado. A porta-voz da Universidade Joan Duffy disse que a vítima foi assediada pelos dois homens antes de ser atingida com os tiros. Após receber os tiros, entrou com dificuldades no carro, até chegar a ambulância com os paramédicos. Ele foi levado ao hospital imediatamente, contou Duffy. As autoridades não revelaram qual era o estado de saúde do estudante na noite em que foi baleado, mas disseram que os suspeitos escaparam do campus e o restante dos estudantes pareciam não correr perigo. Mesmo assim, as aulas da noite foram suspensas. Disparo de e-mails Vinte minutos depois de conhecido o primeiro informe de tiroteio vespertino perto do Teatro da Universidade, a instituição educativa informou sobre o ocorrido aos alunos e empregados através de correio eletrônico, descrevendo o veículo dos suspeitos e advertindo aos freqüentadores para evitarem a área onde ocorreu o disparo. Depois de uma hora da primeira mensagem, a escola enviou outra mensagem indicando que os suspeitos haviam abandonado a área e a vítima recebia tratamento em um hospital. Os dois suspeitos escaparam do centro de estudos de 12 mil alunos rapidamente, disse a chefe da polícia do campus, Brad King, que acrescentou no aparecer que se tratava de incidente isolado.