Estudante tem morte cerebral após tiroteio em Ohio

Russel King Jr. teve morte cerebral declarada, apesar de ainda ter batimento cardíaco, afirmou o administrador do gabinete do Centro Legista do Condado de Cuyahoga, Hugh Shannon.

King é a segunda vítima do tiroteio na Chardon High School, leste de Cleveland. Outros três estudantes foram feridos e continuam hospitalizados. Daniel Parmertor, 16 anos, foi declarado morto na segunda-feira.

Um homem armado abriu fogo na lanchonete antes do início das aulas e, em seguida, foi expulso do local por um professor e preso próximo do colégio.

Autoridades disseram que o suspeito, um estudante, comparecerá a uma audiência nesta terça-feira à tarde na Corte Juvenil do Condado de Geauga.

Trata-se do incidente com arma mais violento em uma escola norte-americana em 11 meses e no Estado de Ohio desde o final de 2007, de acordo com o Centro Brady para Prevenção de Violência com Armas.

King, Parmertor e uma terceira vítima, Demetrius Hewlin, foram levados às pressas para o Centro Médico MetroHealth depois do tiroteio. King não possuía atividade cerebral ao chegar no hospital, informou Shannon. Hewlin permanence em situação grave.

Um rapaz de 17 anos também estava em condições graves e uma garota de 18 anos estava em situação estável no Hospital Hillcrest Hospital, no subúrbio de Cleveland, disse uma porta-voz na segunda-feira à noite.

O suspeito não foi identificado formalmente pela polícia, mas estudantes, pais de alunos e a mídia local o identificaram como T.J. Lane, um estudante de uma escola para jovens em risco, cuja família disse estar em choque sobre o ocorrido e pediu privacidade. Lane não foi acusado imediatamente.

"A família gostaria que eu informasse aos cidadãos do Condado de Geauga e do nordeste de Ohio que a família está devastada com esse evento recente", disse o advogado da família Lane Bob Farinacci à rede de televisão local WKYC.

"Isso é algo que nunca poderia ser previsto. A família de T.J pediu privacidade enquanto tenta entender como essa tragédia aconteceu e enquanto fica de luto por essa terrível perda para a comunidade."

Todo o distrito escolar foi fechado na segunda-feira e permanecerá fechado nesta terça enquanto a comunidade se recupera da violência e aguarda por informações sobre os estudantes feridos.

"Queremos que eles fiquem em casa e passem um tempo refletindo com a família", disse Joseph Bergant, superintendente das escolas de Chardon, emocionado, durante uma entrevista coletiva.

Ele elogiou as ações de professores, que passaram por treinamento de desastre e agiram rapidamente para proteger os estudantes.