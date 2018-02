Estúdio Warner Brothers fará doação às vítimas do massacre no Colorado

Texto atualizado às 12h00

LOS ANGELES - O estúdio Warner Brothers realizará uma doação "substancial" às organizações beneficentes que apoiam às vítimas do tiroteio em um cinema do Colorado onde era exibido o filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge", segundo informou nesta segunda-feira, 23, o site "The Hollywood Reporter".

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Homem é preso após ir armado assistir a 'Batman' nos EUA

Romney diz que endurecer controle de armas não evitará massacres

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

A notícia da doação chegou no mesmo dia em que foi anunciado o sucesso em bilheteria do filme, que entre a madrugada de sexta-feira, 20, e o domingo, 22, arrecadou US$ 160,9 milhões apenas nos Estados Unidos. Ainda não se sabe o valor exato que o estúdio doará para ajudar as pessoas que sofreram o ataque e suas famílias, mas foi informado que a Warner entregará o dinheiro ao fundo Giving First da Community First Foundation do Colorado.

O fundo ficará encarregado de distribuir a contribuição do estúdio de Hollywood entre organizações de caridade dedicadas a dar um apoio aos familiares das vítimas do tiroteio, que aconteceu na cidade de Aurora no dia 20 de julho e no qual morreram 12 pessoas e outras 58 ficaram feridas. A Warner também convidou seus funcionários a contribuir com doações para as vítimas.