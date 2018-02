EUA acreditam que há grande chance de retaliação do Estado Islâmico

Em uma atualização regular do seu boletim "Worldwide Caution" sobre ameaças em potencial, o Departamento de Estado ressaltou que os EUA e os parceiros regionais começaram a ação militar contra o Estado Islâmico, também chamado de Isil, em 22 de setembro.

"Em resposta aos ataques aéreos, o Isil pediu aos seus militantes para atacar estrangeiros independentemente do local em que eles estão", acrescentou.

"As autoridades acreditam que aumentou a probabilidade de ataques de retaliação contra os Estados Unidos, países ocidentais e parceiros da coalizão ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio, no Norte da África, na Europa e na Ásia."

(Reportagem de Arshad Mohammed)