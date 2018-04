EUA acusam grupos pró-Irã por ataques no Iraque Ataques de grupos apoiados pelo Irã no Iraque aumentaram nos últimos meses, disse uma importante fonte política norte-americana na quinta-feira, pondo em dúvida a tese de que os iranianos teriam reduzido seu apoio a ações violentas na guerra. David Satterfield, coordenador para o Iraque do Departamento de Estado dos EUA, disse acreditar que a estratégia do Irã continua sendo obrigar os norte-americanos a se retirarem do Iraque pagando o preço mais alto possível. Os EUA mantêm atualmente cerca de 158 mil soldados no país. Satterfield disse que a meta do presidente George W. Bush é entregar a seu sucessor um Iraque estabilizado. Os ataques no Iraque caíram 60 por cento desde junho, quando os EUA terminaram de enviar o reforço de 30 mil soldados, determinado meses antes por Bush. Analistas atribuem a redução também à ajuda de alguns líderes tribais sunitas aos EUA contra militantes islâmicos estrangeiros e a um cessar-fogo declarado pela milícia Exército Mehdi, do clérigo xiita anti-americano Moqtada Al Sadr. Segundo Satterfield, o Irã ainda quer expulsar os EUA do Iraque para ampliar sua própria influência regional. "O Irã continua engajado de forma letal em termos de fornecer treinamento e equipamento para as forças mais radicais e violentas no Iraque. Os ataques por parte dessas forças prosseguem", acrescentou. Ele citou um aumento nos últimos meses dos ataques com munições capazes de superar a blindagem militar, as quais os EUA acreditam que sejam fornecidas pelo Irã. Há também ataques com morteiros contra a base aérea de Basra (sul, perto da fronteira do Irã). Ele disse que ambos os tipos de ataques são "sinais da violência apoiada pelo Irã."