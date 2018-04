EUA admitem trabalhar com Rússia em escudo antimísseis

Os Estados Unidos estão prontos para considerar a possibilidade de uma nova configuração para sua defesa contra mísseis na Europa, na qual a Rússia estaria envolvida, disse um importante diplomata norte-americano na sexta-feira, 13, segundo a agência de notícias russa Interfax. A declaração feita pelo subsecretário de Estado norte-americano William Burns foi uma das mais conciliatórias já proferidas sobre o plano de construir um escudo de mísseis na Polônia e na República Checa, opção à qual Moscou se opôs veementemente. Veja também: Rússia manda mensagem conciliadora a Obama "No governo do presidente (Barack) Obama, os Estados Unidos estão abertos à possibilidade de novas formas de cooperação no campo da defesa contra mísseis", disse Burns em entrevista, segundo a Interfax. Moscou diz que o plano do escudo de mísseis é uma ameaça à sua segurança e disse que vai retaliar caso ele seja empreendido. Os Estados Unidos dizem que o escudo serve para deter mísseis oriundos de países "malévolos", principalmente o Irã. "(Washington) está aberta à possibilidade de cooperação, tanto com a Rússia quanto com a Otan, em relação à nova configuração da defesa contra mísseis, que usaria os recursos de cada um", afirmou Burns, que estava em Moscou para conversas nesta semana.