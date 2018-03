EUA alertam sobre explosivos escondidos em sapatos Agentes norte-americanos de segurança foram alertadas a procurar por componentes explosivos levados em sapatos de sola falsa, após autoridades européias terem achado cápsulas explosivas escondidas desse tipo dentro de uma mala em um ônibus. O FBI e o Departamento de Segurança Nacional, em um documento nesta semana divulgado pela rede CBS e postado em seu website, informaram que autoridades européias haviam encontrado, em setembro, as cápsulas em um sapato de fundo falso que era transportado em um ônibus. Cápsulas explosivas sozinhas são incapazes de causar grandes danos, mas podem ser usadas como componentes de bombas, afirmou uma autoridade policial. Não há nenhuma informação específica de que militantes planejam usar a tática de ocultamento em um ataque contra os Estados Unidos, informou o memorando. A autoridade relatou que o incidente não foi relacionado a grupos militantes islâmicos. Autoridades norte-americanas descreveram o memorando como de rotina, mas rejeitaram discutir detalhes. "Este é um dos muitos, muitos boletins que nós enviamos", disse a porta-voz do departamento, Laura Keehner. Segundo o documento, modificações em sapatos podem ser "difíceis de detectar por inspeção visual", acrescentando que o autoridades de fiscalização precisam estar alertas, particularmente em pontos de checagem. Aeroportos norte-americanos fazem a inspeção de calçados em pontos de checagem, mas nem todos os aeroportos internacionais com vôos destinados aos EUA atendem aos mesmos requerimentos. O memorando informou que autoridades dos EUA anteciparam que "terroristas continuarão usando métodos de ocultamento de dispositivos ou componentes explosivos, como escondê-los nos calçados, especialmente em circunstâncias onde a inspeção é rudimentar". (Por Randall Mikkelsen e Joanne Kenen)