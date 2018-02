EUA assessoram tropas iraquianas em província tomada pelo Estado Islâmico

O general Martin Dempsey, chefe do Estado Maior dos EUA, disse que um pequeno grupo de assessores já se estabeleceu de forma provisória na base aérea de Ain al-Asad, em Anbar, grande parte da qual é controlada pelo grupo militante islâmico.

Mais adiante os assessores também começarão a treinar a sétima divisão do Exército iraquiano, que sofreu grandes revezes durante o avanço do Estado Islâmico pelo país durante o verão local, em meados deste ano.

"Temos uma equipe de treinamento, assessoria e assistência na base aérea de Ain al-Asad", declarou Dempsey em uma entrevista no sábado. "Já tem gente suficiente lá trabalhando com a sétima divisão para ajudá-la a planejar e entender a ameaça, para aconselhá-la sobre como consolidar suas forças".

No dia 7 de novembro, o governo do presidente norte-americano, Barack Obama, anunciou que iria enviar 1.500 tropas adicionais ao Iraque, ampliando sua missão de assessoria e dando início ao treinamento das forças de Bagdá.

Na ocasião, autoridades deram a entender que a ampliação demoraria semanas para ser posta em andamento.

A capacidade e a disposição da sétima divisão para combater os extremistas sunitas em Anbar pode ser vital para uma ofensiva de fôlego que reverta os avanços do Estado Islâmico. O grupo jihadista dominou as duas principais cidades de Anbar, Falluja e Ramadi, vários meses antes de ocupar grande parte do restante do país, muitas vezes encontrando pouca resistência das forças governamentais iraquianas.

Um assessor de Dempsey afirmou que os pouco mais de 50 soldados norte-americanos já auxiliam a sétima divisão no momento em que o Iraque começa a forjar laços com tribos sunitas na região.

O objetivo é criar uma força de ligação entre os milhares de sunitas das tribos antes de o governo nacional, liderado por xiitas, criar uma "Guarda Nacional", descentralizando o poder da capital Bagdá.

O assessor disse que a operação de treinamento dos EUA em Al-Asad deve entrar em vigor ainda neste ano.