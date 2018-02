EUA atacam alvos do Estado Islâmico e grupo ligado à Al Qaeda na Síria Ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos atingiram 10 unidades de combatentes do Estado Islâmico na Síria nos últimos dias, assim como militantes do Grupo Khorasan, ligado à Al Qaeda, afirmou o Comando Central norte-americano em comunicado nesta sexta-feira.