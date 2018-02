EUA buscarão outro país se Polônia recusar escudo antimíssil

Os Estados Unidos vão buscar outro lugar para instalar o seu escudo antimísseis na Europa caso não haja sucesso nas negociações com a Polônia, disse uma importante autoridade norte-americana à Reuters nesta sexta-feira. A fonte, que pediu anonimato, se disse otimista com a perspectiva de os norte-americanos instalarem dez interceptadores de mísseis na Polônia, embora ainda haja algumas questões complicadas a serem resolvidas. "Mas caso não tenhamos sucesso, vamos certamente respeitar a soberania deles e vamos buscar alternativas -- outra opção de localização para os interceptadores, simplesmente porque precisamos lidar com essa ameaça (de mísseis disparados por países como o Irã)", acrescentou. Além dos interceptadores na Polônia, Washington quer instalar também um sistema de radares na República Tcheca. A Rússia é contra o projeto, que afeta a sua esfera de influência. A Polônia impõe condições duras para receber o projeto, como uma verba de bilhões de dólares dos EUA para a modernização da defesa aérea polonesa. Com os tchecos, o acordo já está pronto e deve ser assinado em breve, embora a ratificação parlamentar não esteja garantida. O governo norte-americano quer concluir esse acordo ainda durante o mandato do presidente George W. Bush, que termina em janeiro. Essa pressa faz as autoridades polonesas se sentirem em condições de exigir mais. A fonte que falou à Reuters não quis especular para onde os interceptadores iriam caso a Polônia não os queira. Mas autoridades norte-americanas já disseram anteriormente que outros países europeus foram cogitados antes que os EUA se decidissem por República Tcheca e Polônia. As discussões com a Polônia se arrastam há meses, e uma nova rodada está prevista para a semana que vem. Os presidentes Bush e Vladimir Putin, da Rússia, discutiram no mês passado o escudo antimísseis durante uma cúpula em Sochi, um balneário do mar Negro. Não chegaram a nenhum acordo, mas Bush prometeu que vai continuar sensível às preocupações de Moscou. A Rússia quer manter monitores permanentes nas instalações do escudo antimísseis. O funcionário que falou à Reuters afirmou que uma possível concessão por parte de Washington seria autorizar que "funcionários de ligação" subordinados às embaixadas russas em Varsóvia e Praga fizessem visitas periódicas aos locais. De acordo com ele, tchecos e poloneses apóiam a idéia, e também há reações positivas de Moscou, embora "eles obviamente queiram mais." Também é possível, segundo a fonte, que haja um monitoramento técnico -- com câmeras, por exemplo. "Afinal de contas, trata-se de território polonês e território tcheco, e esses governos terão a palavra final sobre o que ocorre em seus países, inclusive a respeito dos russos -- bem como dos norte-americanos que estarão nesses locais", disse a fonte. Embora a Rússia não tenha poder de veto, os EUA se preocupam em resolver suas preocupações. "A razão central para isso é que achamos que temos uma relação incrivelmente importante com a Rússia", afirmou.