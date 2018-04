EUA cancelam convite a iranianos para festas de 4 de julho

A administração Barack Obama retirou o convite que havia feito para diplomatas iranianos comparecerem às comemorações da independência americana, em 4 de julho, informou a Casa Branca nesta quarta-feira, 24. O porta-voz do governo afirmou que os funcionários de Teerã não enviaram uma resposta ao convite.

Obama autorizou em junho as embaixadas americanas no mundo a chamar iranianos para as festividades, em um sinal de aproximação com o governo tradicionalmente hostil a Washington. Nos últimos dias, o presidente americano tem elevado o tom nas críticas a Teerã contra a repressão dos protestos de oposicionistas que pedem a anulação das eleições presidenciais.

"Os Estados Unidos e a comunidade internacional estão estarrecidos e ultrajados pelas ameaças, espancamentos e prisões dos últimos dias", afirmou Obama em uma entrevista coletiva na Casa Branca, em Washington, na terça-feira. "Condeno veementemente essas ações injustas."

Obama, porém, acrescentou que os EUA "respeitam a soberania da República Islâmica do Irã, e não estão interferindo nos assuntos iranianos", conforme havia acusado Teerã.