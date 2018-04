EUA comemoram morte de comandante do Hezbollah Os Estados Unidos celebraram na quarta-feira o assassinato de Imad Moughniyah, um líder do Hezbollah atingido pela explosão de um carro-bomba em Damasco, e descreveram-no como um homicida frio responsável por um grande número de mortes. "O mundo será um lugar melhor sem a presença desse homem. Ele era um matador frio, um assassino em massa e um terrorista responsável pela perda de um número incontável de vidas inocentes", afirmou Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado. "De uma forma ou de outra, ele foi levado à justiça." McCormack disse não saber quem foi o responsável pela morte de Moughniyah, que constava da lista norte-americana dos terroristas mais procurados. O líder do Hezbollah teria participado de ataques contra alvos israelenses e ocidentais. O grupo islâmico acusou Israel de ter assassinado Moughniyah, mas o governo israelense negou qualquer envolvimento na explosão do carro-bomba, ocorrida na terça-feira. Moughniyah teria colaborado com os atentados de 1983, em Beirute, contra a Embaixada dos EUA e contra os alojamentos de fuzileiros norte-americanos e forças de paz francesas, ações essas que mataram mais de 350 pessoas. O militante também foi acusado de realizar o atentado de 1992 contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires e de sequestrar ocidentais no Líbano na década de 80. Além disso, os EUA indiciaram Moughniyah por sua participação no planejamento e na execução do sequestro, em 14 de junho de 1985, de um avião da companhia aérea TWA e pelo assassinato de um passageiro norte-americano. "Essa pessoa era um assassino em massa. Ele era um homicida frio responsável pela morte de várias pessoas de muitos países", disse McCormack. "Basta olhar a lista de países afetados pelos atos terroristas dele. Essa lista parece não ter fim", acrescentou. Gordon Johndroe, porta-voz da Casa Branca, disse não estar familiarizado com as circunstâncias da morte de Moughniyah, mas observou: "Essa pessoa havia sido indiciada pela Justiça norte-americana. Ela era, certamente, uma pessoa má." (Reportagem de Sue Pleming e Jeremy Pelofsky)