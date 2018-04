EUA compram mais detectores de explosivos para aeroportos

Reuters

WASHINGTON- O Departamento de Segurança Interior (DHS, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 15, que comprará mais de 1.200 artefatos adicionais para detectar resíduos de explosivos, que serão usados em aeroportos para frustrar planos terroristas.

Os equipamentos custaram US$ 35,5 milhões, proveniente do valor reservado pela lei de estímulo econômico que o presidente Barack Obama promulgou no ano passado.

A administração de Segurança no Transporte, que revisa passageiros e bagagens nos aeroportos americanos, atualmente usa mais de 7.000 artefatos semelhantes.

O DHS aumentou a segurança aeroportuária em todo o país após o incidente de Natal, quando um nigeriano tentou explodir um voo comercial com destino a Detroit com uma bomba escondida em sua roupa.

A agência já anunciou planos para comprar centenas de scanners de corpo para detectar explosivos escondidos, além de elevar o número de revistas em aeroportos.