EUA condenam eleição rebelde na Ucrânia e ameaçam Rússia com sanções

"Os Estados Unidos condenam as chamadas 'eleições' ilegítimas realizadas no domingo por separatistas apoiados pela Rússia em partes de Donetsk e Luhansk", disse a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Bernadette Meehan.

"Estamos preocupados com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores russo de hoje que busca legitimar essas 'eleições' falsas", disse Meehan, advertindo que as sanções econômicas contra a Rússia "aumentarão" se o país continuar ignorando suas obrigações nos termos do cessar-fogo assinado em setembro, em Minsk.

(Reportagem de Roberta Rampton)