EUA confirma fracasso em teste de míssil de defesa

Os testes de um míssil de defesa dos EUA no último final de semana foram um fracasso devido a problemas em um radar, informaram na segunda-feira, 1º, fontes do Departamento de Defesa americano.

As fontes informaram que um míssil-objetivo foi lançado de uma base do Exército dos EUA no atol de Kwajalein, nas ilhas Marshall, na noite do domingo. Pouco depois foi disparado outro míssil, da base Vandenberg da Força Aérea americana, na Califórnia, com a intenção de interceptá-lo e destruí-lo.

O voo dos dois mísseis foi realizado sem problemas, mas o encontro não aconteceu, devido a um problema em um radar, explicou a Agência para a Defesa de Mísseis, em comunicado. "Tanto o míssil objetivo como o interceptor funcionaram bem depois do lançamento. No entanto, o radar, que tem base no mar, não funcionou como se esperava", acrescentou.

Até agora são desconhecem as causas que originaram a falha do radar.