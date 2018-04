EUA consideram enviar ajuda humanitária para povo sírio

"Vamos continuar o trabalho com os aliados internacionais... para colocar a pressão necessária", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, a repórteres.

Ele reiterou que o governo Obama não estava considerando armar as forças contrárias ao governo que buscam derrubar Assad. Sem dar detalhes, ele disse: "Nós estamos explorando a possibilidade de fornecer ajuda humanitária aos sírios."

Há 11 meses as forças de segurança do governo estão em confronto com os manifestantes pró-democracia que exigem a saída de Assad e o fim de seu regime, na esteira das manifestações da Primavera Árabe.

(Reportagem de Matt Spetalnick)