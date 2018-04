EUA decidirão em semanas, 'não meses', sobre tropas no Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tomará uma decisão em semanas, não em "dias ou meses", sobre o corte de tropas do país no Iraque, disse uma importante autoridade administrativa na terça-feira. Obama prometeu retirar todas as tropas de combate norte-americanas do Iraque dentro de 16 meses, enquanto envia milhares de soldados para o Afeganistão, classificado por ele como a frente central na "guerra contra o terrorismo". "Estamos trabalhando agressivamente no Iraque e esperamos uma série de decisões sobre a retirada imediata responsável não em dias ou meses, mas em semanas", declarou a fonte à Reuters. (Reportagem de Ross Colvin)