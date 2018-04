EUA deixarão cidades iraquianas ainda este mês, diz general

O principal comandante das tropas dos Estados Unidos no Iraque, general Ray Odierno, disse nesta segunda-feira, 15, que segue "absolutamente comprometido" com a retirada de todas as tropas de combate de áreas urbanas iraquianas até o fim do mês. O prazo consta de um acordo de segurança entre EUA e Iraque.

Odierno disse que um número limitado de conselheiros e treinadores permanecerá nas cidades, para trabalhar com as forças de segurança iraquianas. Ele deixou sem resposta a questão sobre quantas tropas dos EUA permaneceriam e onde elas se localizariam.

"Não vamos entrar em números específicos, mas é um número muito pequeno", disse Odierno em um comunicado conjunto com funcionários iraquianos. Segundo o general, a retirada inclui a cidade de Mossul, no norte, onde os insurgentes ainda representam uma ameaça.

Mais cedo neste ano, ele disse que Mossul poderia ser uma das cidades onde as tropas de combate ainda permaneceriam. Odierno disse que a violência e a tensão em Mossul estão em queda. "Eu me sinto muito mais confortável com a situação em Mossul agora", afirmou.

De acordo com o pacto, as tropas de combate norte-americanas devem se retirar até 30 de junho, e todas as forças do país devem deixar o território iraquiano até o fim de 2011. O presidente americano Barack Obama disse que todas as tropas de combate deixarão o Iraque até 31 de agosto de 2010, deixando até 50 mil homens para treinamento e aconselhamento.

A retirada das cidades será um grande teste para o Exército e a polícia iraquianos, que não conseguiram brecar um onda de violência sectária entre xiitas e sunitas em 2006. A crise levou ao aumento das tropas dos EUA em 2007, considerado crucial para a queda na violência.

Os incidentes violentos estão mais raros no Iraque, ainda que sigam ocorrendo. Odierno afirmou que o declínio é fruto da melhoria da vigilância ao longo das fronteiras e de esforços de países vizinhos, incluindo a Síria, para impedir o tráfico ilegal, de armas e drogas, por exemplo.

Investigação

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, autorizou nesta segunda-feira, 15, uma aguardada investigação sobre erros cometidos durante a após a invasão liderada pelos EUA no Iraque, em 2003.

Parlamentares e ativistas pressionavam há tempos por uma investigação independente sobre o tema. Segundo um porta-voz de Brown, detalhes sobre como a investigação será conduzida serão divulgados para o Parlamento ainda nesta segunda-feira.